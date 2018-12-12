Kılıçdaroğlu'ndan Parti Meclisi'nde CHP'lilere çok ağır sözler

CHP’de yerel seçim için aday belirleme süreci, çekişme ve tartışmalara neden olurken, parti içindeki güvensizlik havası da had safhaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi (PM) üyeleri arasında kısa bir süre önce yaşandığı öğrenilen bir diyalog, partideki güvensizliğin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Son dönemde parti kurulları arasında, dışarıya bilgi sızmaması için yoğun güvenlik tedbirleri alınmak zorunda kalınıyor.

KILIÇDAROĞLU İTTİFAK GÖRÜŞMLERİNİN PM’DEN GİZLİYOR

Geçtiğimiz hafta yapılan PM toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkadaşlarına güvenmediği bir kere daha ortaya çıktı. Akşam'da yer alan habere göre; 140 belediye başkan adayının açıklanacağı PM toplantısı öncesi arkadaşlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, belirlenecek adaylarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Bu sırada yanına gelen PM üyeleri, “Efendim zaten toplantıda bu isimler belirlenecek. Biz İP’le yapılan ittifak görüşmeleri hakkında bilgi istiyoruz” diyerek genel başkanlarından bilgi almak istediler. PM üyelerinin bu talebine Kılıçdaroğlu’ndan ilginç bir çıkış geldi.

Kılıçdaroğlu, “Bu toplantıların neden gizli yapıldığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ne zaman bir şey söylesem anında dışarı sızdırılıyor. Ben burada size ittifak görüşmelerinin detaylarını anlatsam iki dakika sonra bunu televizyonda son dakika olarak izlerim. Onun için bütün görüşmeler gizli yapılıyor. Bu görüşmelerde partilerle mutabakata varınca sizlere de gerekli açıklamalar yapılacaktır” cevabını verdi.

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