Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ünlüler üzgün: Seçimden sonra birçoğu suspus oldu

Recep Tayyip Erdoğan yeniden Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye'nin kaderini belirleyen Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttafakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ünlüler seçim sonucu netleştikten sonra sessizliğe büründü. Kılıçdaroğlu destekçici Tolga Çevik, ''Oyumuz da gönlümüz de Kılıçdaroğlu' derken, sonuçlar kesinleştikten sonra bir paylaşım yapmadığı görüldü.





''Oyumuz da gönlümüz de sizinle''





Ünlü isimler de Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan seçime ilişkin açıklamalarda bulunarak destekleyecekleri adayı paylaşıyor. İkinci tur seçim sonuçlarından sonra hiçbirinden ses çıkmaması dikkat çekti. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan bazı isimlerin mesajları şu şekilde oldu:









Şarkıcı Hüsnü Arıkan: Giderler





Söz yazarı olan Hüsnü Arıkan Kılıçdaroğlu'na verdiği destekte, ''Giderler. Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na bir oy Yeşil Sol'a diyerek paylaşım yapmıştı. 28 Mayıs akşamı itibarıyla Arıkan'dan da ses çıkmadı.









''Kemal'i kadınlar getirecek''





Oyuncu Funda Çetin, ''Baharı Kemal, Kemal'i kadınlar getirecek'' dedi, kimse getiremedi.









Cem Yılmaz'ın sesi çıkmıyor





Kılıçdaroğlu'nun en büyük destekçilerinden olan Cem Yılmaz'ın en son ki paylaşımının üzerinden 12 saat geçtiği görüldü.













Can Bonomo: ''Bizi sal''

Şarkıcı Can Bonomo'nun seçimden önce 'Bizi sal'' şarkısını paylaşarak Millet İttifakı'nın sembolü haline gelen kalp işareti koydu. Seçim sonrası hesaplarında hiçbir paylaşım yapmaması dikkat çekti.









Kadir Çöpdemir: Gitsin Artık!

Ekmek Teknesi dizisinin meşhur oyuncu Kadir Çöpdemir seçim sürecinde ''Değişsin artık!' diyerek paylaşım yaparak Kılıçdaroğlu'na destek vermişti.









Şarkıcı Aynur Aydın: Benim oyum dedeme





Şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Benim oyum dedeme' diye paylaşım yaptı. Sandıkların açıldığı süreçte ''Şu bahar gelsin artık nolur'' derken, sonuçların netleşmesiyle ortadan kayboldu.









Onur Akın: İçim rahat





Kılıçdaroğlu için şarkı bile yazan Onur Akın, en son sabah tweet attıktan sonra köşesine çekilerek sessizliğe büründü.









Atilla Taş'a vatandaşlardan cevap





Yandaş şarkıcı olan Atilla Taş, attığı tweette ''Ak partili arkadaşlar moraller nasıl?'' dedi. Paylaşımının altına birçok kişi, ''Birinciyiz, senin moraller nasıl?'' diyerek cevap verdiği görüldü.



































