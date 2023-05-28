Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ünlüler üzgün: Seçimden sonra birçoğu suspus oldu

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ünlülerin, Erdoğan'ın galibiyetinden sonra sesleri kesildi.
Recep Tayyip Erdoğan yeniden Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye'nin kaderini belirleyen Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttafakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ünlüler seçim sonucu netleştikten sonra sessizliğe büründü. Kılıçdaroğlu destekçici Tolga Çevik, ''Oyumuz da gönlümüz de Kılıçdaroğlu' derken, sonuçlar kesinleştikten sonra bir paylaşım yapmadığı görüldü.
''Oyumuz da gönlümüz de sizinle''
Şarkıcı Hüsnü Arıkan: Giderler
Söz yazarı olan Hüsnü Arıkan Kılıçdaroğlu'na verdiği destekte, ''Giderler. Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na bir oy Yeşil Sol'a diyerek paylaşım yapmıştı. 28 Mayıs akşamı itibarıyla Arıkan'dan da ses çıkmadı.
''Kemal'i kadınlar getirecek''
Oyuncu Funda Çetin, ''Baharı Kemal, Kemal'i kadınlar getirecek'' dedi, kimse getiremedi.
Cem Yılmaz'ın sesi çıkmıyor
Kılıçdaroğlu'nun en büyük destekçilerinden olan Cem Yılmaz'ın en son ki paylaşımının üzerinden 12 saat geçtiği görüldü.
Can Bonomo: ''Bizi sal''
Şarkıcı Can Bonomo'nun seçimden önce 'Bizi sal'' şarkısını paylaşarak Millet İttifakı'nın sembolü haline gelen kalp işareti koydu. Seçim sonrası hesaplarında hiçbir paylaşım yapmaması dikkat çekti.
Kadir Çöpdemir: Gitsin Artık!
Şarkıcı Aynur Aydın: Benim oyum dedeme
Şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Benim oyum dedeme' diye paylaşım yaptı. Sandıkların açıldığı süreçte ''Şu bahar gelsin artık nolur'' derken, sonuçların netleşmesiyle ortadan kayboldu.
Onur Akın: İçim rahat
Kılıçdaroğlu için şarkı bile yazan Onur Akın, en son sabah tweet attıktan sonra köşesine çekilerek sessizliğe büründü.
Atilla Taş'a vatandaşlardan cevap
Yandaş şarkıcı olan Atilla Taş, attığı tweette ''Ak partili arkadaşlar moraller nasıl?'' dedi. Paylaşımının altına birçok kişi, ''Birinciyiz, senin moraller nasıl?'' diyerek cevap verdiği görüldü.