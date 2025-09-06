Yeni Şafak
Kilis'te otomobilin devrildi: İki kişi yaralandı

Kilis'te otomobilin devrildi: İki kişi yaralandı

20:526/09/2025, Cumartesi
G: 7/09/2025, Pazar
AA
Kaza sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Kaza sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Kilis-Öncüpınar kara yolunda otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekiplerce hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

M.K. yönetimindeki 79 ABM 784 plakalı otomobil, Kilis-Öncüpınar kara yolunun 5'inci kilometresinde yol kenarındaki taşa çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan A.H. Prof.Dr.Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


