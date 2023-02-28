Kilometrelerce uzunluğa ulaştı: En çok Hatay'da görüldü

Zemin sıvılaşması
"Asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede fay hatlarını inceleyen Prof. Dr. Sözbilir, 3 fayın kırıldığını, bunların Amanos, Pazarcık ve Erkenek segmentleri olduğunu söyledi:
20 günde 10 bin artçı oldu
"Arkasından 9 saat sonra tetiklenmeyle gelişen ikinci büyük deprem 7,6 oldu. O da Çardak ve Doğanşehir fayı. Orada da 2 tane fay birlikte çalıştı. 20 Şubat'ta bu kez Antakya fayı belli ölçekte kırıldı. Şu anda 3 farklı ana şokun artçıları devam ediyor. Bildiğim kadarıyla sayıları 10 bini buldu. Normal şartlarda mesela İzmir'i düşündüğümüzde 2 yılda 10 bini bulmuştu. Burada 20 günde 10 bin artçı deprem oldu."
Kilometrelerce uzunluğunda sıvılaşma tespit edildi
Aynı zamanda binaların neden yıkıldığını ve zemini de incelediklerini söyleyen Sözbilir, zeminle ilgili de çok ilginç şeyler gördüklerine dikkat çekti:
Yine Adıyaman'a bağlı Gölbaşı ilçesinin 4'de 3'ü gitmiş. Çünkü gölün eski çökelleri üzerine kurulu. Bu şekilde yıkımların sebebi de aslında 1939 depreminden beri aynı. Fayın üzerinde yapılaşma. Zeminin sıvılaşma tehlikesinin yüksek olması ve binayla ilgili yapı inşaat kalitesindeki, mühendislik çalışmalarının kalitesindeki düşüklük."
Bütün fay hatları haritalandı
Prof. Dr. Sözbilir, bölgede 400 kilometre civarında fayı haritalandırdıklarını dile getirdi: