Kindar TikTok’çu

TikTok hesabından depremzedelere nefret kusan Ayşegül Didem Doğan gözaltına alındı. Doğan, “Siz bundan sonra deprem oldu, açız, bizim için para toplayın. Türk halkı sizin için hiçbir şey yapmaz bundan sonra. ‘Nereye oy verdin’ diye sorarlar adama. Giysi, kıyafet, para ne gerekiyorsa gönderdik. Şimdi öyle mi? Ben bir CHP’li olarak ABD’de gezerken karşıma bir AK Partili olarak çıkıp yardım istemeyin. Siz vatanınızı sattınız bir inat uğruna. Artık indirilmesi gereken bir adama inat olsun diye bu vatanı satıp oy verdiniz. Biz size terbiyemizden dolayı vatan haini demiyoruz. Asıl vatan hainlerinin kim olduğunu biliyoruz” demişti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, tepki çeken görüntüyle ilgili harekete geçti. Başsavcılık, Doğan hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak” suçundan soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Doğan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın karara itiraz edeceği öğrenildi.