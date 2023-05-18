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Kindar TikTok’çu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti için oy kullanan depremzedelere hakaret eden TikTok fenomeni Ayşegül Didem Doğan gözaltına alındı.

Haber Merkezi
04:00 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ayşegül Didem Doğan

Ayşegül Didem Doğan

TikTok hesabından depremzedelere nefret kusan Ayşegül Didem Doğan gözaltına alındı. Doğan, “Siz bundan sonra deprem oldu, açız, bizim için para toplayın. Türk halkı sizin için hiçbir şey yapmaz bundan sonra. ‘Nereye oy verdin’ diye sorarlar adama. Giysi, kıyafet, para ne gerekiyorsa gönderdik. Şimdi öyle mi? Ben bir CHP’li olarak ABD’de gezerken karşıma bir AK Partili olarak çıkıp yardım istemeyin. Siz vatanınızı sattınız bir inat uğruna. Artık indirilmesi gereken bir adama inat olsun diye bu vatanı satıp oy verdiniz. Biz size terbiyemizden dolayı vatan haini demiyoruz. Asıl vatan hainlerinin kim olduğunu biliyoruz” demişti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, tepki çeken görüntüyle ilgili harekete geçti. Başsavcılık, Doğan hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak” suçundan soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Doğan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın karara itiraz edeceği öğrenildi.

Saygısızlık edenin karşısındayız

Depremzedelere hakarete AK Parti’den sert tepki. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, deprem bölgesinde oy kullanan depremzedelere yönelik hakaretler hakkında açıklama yaptı. Çelik, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Depremzede vatandaşlarımıza dönük hiçbir saygısızlığa ve CHP zihniyetinin partizanca ayrımcılığına müsaade etmeyeceğiz. Saygısızlık yapanların ve partizanca davrananların karşısında bütün Türkiye vardır. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza saygısızlık edenler, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklar.”



#Ayşegül Didem Doğan
#Depremzede
#Seçim
#TikTok
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