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Kirayı 20 lira eksik ödedi evden oldu: Mahkemenin kararı şoke etti

Kirayı 20 lira eksik ödedi evden oldu: Mahkemenin kararı şoke etti

13:5429/10/2024, Salı
DHA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Son zamanlarda artan ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Ankara'da bir kiracının 20 TL yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Kira bedelini 20 lira eksik ödeyen kiracının evi tahliye etmesine karar verildi.

İçindekiler

Ev sahibi ve kiracılar dikkat.. Mahkemeden emsal niteliğinde karar çıktı.


Ankara'da Hüseyin Deliömeroğlu, Çankaya ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'ndeki evinde oturan Javid Salomov'un 2 bin 220 lira olan kira bedelini haziran ayında 2 bin 200 lira olarak banka hesabına yatırdığını gördü.


Bunun üzerine ev sahibi Deliömeroğlu, avukatı Emre Güneş aracılığıyla kiracının eksik 20 lirayı ödemesi ve 1 ay içinde ödemezse evden tahliye edilmesi için dava açtı. Söz konusu parayı yatırmayan kiracı ise icra işlemine itiraz etti. Kiracı Salamov, kirasını tam yatırdığını ve ev sahibinin herhangi bir alacağının bulunmadığını savundu. İtiraz nedeniyle icra işleminin durdurulması üzerine ev sahibi, Ankara 12'nci İcra Hukuk Dairesi'ne 'itirazın kaldırılması, sözleşmenin feshi, kiralananın tahliyesi ve icra inkar tazminatına hükmedilmesi' talebiyle dava açtı. Açılan davanın karar duruşması 25 Ekim'de görüldü. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, kiracının icra işlemine yaptığı itirazın kaldırılmasına, asıl alacak olan 20 TL'nin yüzde 20'si oranında icra inkar tazminatın kiracıdan alınarak ev sahibine verilmesine ve evin tahliyesine hükmetti.



Bakan Tunç duyurdu: TUSAŞ'a saldırı görüntülerini paylaşanlara soruşturma açılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısından görüntüleri paylaşanlarla ilgili soruşturma açılacağını belirterek, "Hem sosyal medya paylaşımları ile ilgili 9 ilde tespit edilen 30 kişi vardı, onlarla ilgili soruşturma açılacak hem de o rehine şeklinde görüntüleri paylaşanlarla ilgili soruşturma açılacak, takip edilecek" dedi. Yargı Reform Strateji Belgesi’nin kapsamının oldukça geniş olacağını belirten Tunç, cezasızlık algısını değiştirecek düzenlemeler yapılacağına dikkat çekti. 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine gireceğinin sinyalini veren Tunç, "Suç kaydının savcı tarafından görülebilmesini sağlamak lazım. Savcı sadece sabıka kaydı görüyor. GBT’yi de görürse ona da imkan vermek gerekebilir” ifadelerini kullandı.


#Kiracı
#ev sahibi
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