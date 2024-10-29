Kirayı 20 lira eksik ödedi evden oldu: Mahkemenin kararı şoke etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısından görüntüleri paylaşanlarla ilgili soruşturma açılacağını belirterek, "Hem sosyal medya paylaşımları ile ilgili 9 ilde tespit edilen 30 kişi vardı, onlarla ilgili soruşturma açılacak hem de o rehine şeklinde görüntüleri paylaşanlarla ilgili soruşturma açılacak, takip edilecek" dedi. Yargı Reform Strateji Belgesi’nin kapsamının oldukça geniş olacağını belirten Tunç, cezasızlık algısını değiştirecek düzenlemeler yapılacağına dikkat çekti. 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine gireceğinin sinyalini veren Tunç, "Suç kaydının savcı tarafından görülebilmesini sağlamak lazım. Savcı sadece sabıka kaydı görüyor. GBT’yi de görürse ona da imkan vermek gerekebilir” ifadelerini kullandı.