Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırıkkale
Kırıkkale’de otomobil tıra çarptı: Sürücü yaralandı

Kırıkkale’de otomobil tıra çarptı: Sürücü yaralandı

00:1515/04/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Tıra çarpan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı, hastaneye kaldırıldı.
Tıra çarpan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı, hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale-Samsun kara yolunda arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazada araçta sıkışan sürücü ekiplerce çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, yaralının İzzettin köyü muhtarı olduğu öğrenildi.

Kırıkkale’de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Fatih Akbuğa idaresindeki 50 SB 110 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 36. kilometresinde, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan 06 AGM 65 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü, ekiplerce çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralı sürücünün Balışeyh ilçesine bağlı İzzettin köyü muhtarı olduğu öğrenildi.



#Kırıkkale
#muhtar
#Trafik Kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
X’te yine kesinti: X (Twitter) çöktü mü, neden açılmıyor? X 15 Nisan 2026 Çarşamba erişim sorunu son durum