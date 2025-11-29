Kırklareli için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli ve çevresi için kuvvetli sağanak ve dolu yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli ve çevresi için 29 Kasım 2025 Cumartesi günü etkili olması beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteorolojiden yapılan açıklamada, bölgede gün boyunca yer yer şiddetli sağanak yağış görülebileceği belirtilerek, ani sel, su baskınları, küçük çaplı dolu yağışı, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Yağışın özellikle öğleden sonra etkisini artırabileceği ve oluşabilecek risklere karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.