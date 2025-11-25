Nişanlısının husumetlileri tarafından açılan ateşte hayatını kaybetti: 16 şüpheli adliyede

Olay, geçen cuma akşam saatlerinde, Lüleburgaz'ın Gündoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Lüleburgaz Biz Bize Yeteriz Derneği Başkanı Emin Sanpur'un kızı Rümeysa Sanpur, nişanlısının evine yemeğe gitti. İddiaya göre, bir süre sonra Sanpur'un nişanlısının husumetlileri olduğu belirtilen grup tarafından silahlarla eve ateş açıldı. Evdekiler de gruba karşılık verdi. Silahlı çatışmada dışarıdan açılan ilk ateşte Rümeysa Sanpur'un yaralandığı belirlendi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sanpur, kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.