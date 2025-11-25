Yeni Şafak
Nişanlısının husumetlileri tarafından açılan ateşte hayatını kaybetti: 16 şüpheli adliyede

19 yaşındaki Rümeysa Sanpur
Kırklareli'nde nişanlısının evine yemeğe giden 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur, nişanlısının husumetli olduğu grup tarafından açılan ateşin arasında kalarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sanpur, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğünün başlattığı çalışma kapsamında silahlı çatışmaya karıştıkları belirlenen 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, nişanlısının evine gittiği yemekte nişanlısının husumetlilerinin silahlı saldırısında vurulan Rümeysa Sanpur’un (19) ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 16 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen cuma akşam saatlerinde, Lüleburgaz'ın Gündoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Lüleburgaz Biz Bize Yeteriz Derneği Başkanı Emin Sanpur'un kızı Rümeysa Sanpur, nişanlısının evine yemeğe gitti. İddiaya göre, bir süre sonra Sanpur'un nişanlısının husumetlileri olduğu belirtilen grup tarafından silahlarla eve ateş açıldı. Evdekiler de gruba karşılık verdi. Silahlı çatışmada dışarıdan açılan ilk ateşte Rümeysa Sanpur'un yaralandığı belirlendi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sanpur, kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kapsamlı çalışma başlattı. Çalışmada, silahlı çatışmaya karıştıkları belirlenen 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün belirli aralıklarla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin getirilmesi nedeniyle adliyenin çevresine geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekti. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.





