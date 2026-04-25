Kırklareli’nde seyir halindeyken yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldi

Kırklareli’de seyir halindeyken fren sistemi arızası nedeniyle yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü ve eşi son anda araçtan inerken, alevlerin sardığı araç tamamen yanarak küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, Kırklareli istikametinden Dereköy istikametine seyir halindeki otomobilde fren sistemi arızası nedeniyle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak, eşiyle birlikte son anda araçtan indi. Karı-koca, otomobillerinin yanışını yol kenarında büyük bir üzüntüyle izledi. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sardı. Yangın sonucu otomobil küle döndü.
Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.