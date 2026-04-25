Kırklareli’nde seyir halindeyken yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli istikametinden Dereköy istikametine seyir halindeki otomobilde fren sistemi arızası nedeniyle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak, eşiyle birlikte son anda araçtan indi. Karı-koca, otomobillerinin yanışını yol kenarında büyük bir üzüntüyle izledi. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sardı. Yangın sonucu otomobil küle döndü.