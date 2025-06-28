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Kırklareli'ni sağanak vurdu: Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu

Kırklareli'ni sağanak vurdu: Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu

11:0328/06/2025, Cumartesi
AA
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Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte aniden başlayan sağanağın zaman zaman etkisini artırmasıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.Kentte aniden başlayan sağanağın zaman zaman etkisini artırmasıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs duraklarına ve binaların girişlerine sığındı. Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla gün boyu sürmesi bekleniyor.




#hava sıcaklığı
#Kırklareli
#sağanak
#su birikintileri
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