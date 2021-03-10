'Kırmızı' Aksaray’da tedbirlere uyuyor: Cadde ve sokaklar bomboş kaldı

Havanın bulutlu olması da kentteki hareketliliği önledi.

'Çok yüksek riskli' il olan Aksaray'da, kırmızı kategoride yer alındığı için koronavirüs tedbirleri artırıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü bakkal ve manavların bile kapalı olduğu kentte bugün bulutlu hava nedeniyle hareketlilik gözlenmedi.

Market ve diğer iş yerlerindeki indirim günlerinin haftanın 7 gününe yayılıp, yoğunlukların engellenmeye çalışıldığı kentte cadde ve sokaklar boş kaldı.

İşlek noktalardan Bankalar Caddesi ile Eski Sanayi Caddesi’nde sakinlik hakim oldu. Denetimlerini sürdüren polis ekipleri ise maske ve mesafe konusunda halkı uyardı.

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Lokanta işletmecisi Eyüp Yaşar, ''Havaların soğuk ve bulutlu olması nedeniyle şehrimizde sokak ve caddeler bomboş kaldı. Biz de vatandaşlara 'gel- al’ ve paket servis hizmeti veriyoruz. Şu an bu sakinlikten memnunuz. Halkımız bugün evlerinde kalmış. Artık vatandaşlarımız daha duyarlı hale geldi. Aksaray kırmızı listede, kurallara uyuyor. Biz esnafın tek isteği, bir an önce normalleşmeye geçmek'' dedi.



BİR KÖYDE KARANTİNADA



Öte yandan Ortaköy ilçesine bağlı Çatin köyü, komşu ziyaretlerinin fazla olması nedeniyle vaka sayılarının artması üzerine 7 gün süreyle karantinaya alındı.