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Kırmızı çizgimiz özgür Filistin

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes sürerken Muhammed Dahlan yeniden sahaya sürüldü. Yeni Şafak’ın Katar’da edindiği bilgiye göre, ABD desteğiyle Filistin’in başına geçmek isteyen Dahlan, Doha’da Hamas yetkilileriyle görüştü. Hamas tarafı, “Gazze, Batı Şeria ve Kudüs’ü kapsayacak bağımsız bir Filistin devleti” koşuluyla prensip olarak kimseye “Hayır” demeyeceklerini iletti.

Burak Doğan
04:00 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 00:35 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Dahlan’a yakın Samir Meşharavi de geçen hafta Katar’da İsmail Heniyye ve Halid Meşal’in aralarında bulunduğu Hamas yetkilileriyle görüşmüştü.

Dahlan’a yakın Samir Meşharavi de geçen hafta Katar’da İsmail Heniyye ve Halid Meşal’in aralarında bulunduğu Hamas yetkilileriyle görüşmüştü.

İsrail ile Hamas arasındaki takas anlaşması sürerken ABD’nin, Muhammed Dahlan planını devreye soktuğu ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, Washington yönetimi, Dahlan’ın Gazze’yi de kapsayacak şekilde Filistin lideri olması için girişimlere başladı. Dubai’de bulunan Dahlan da bu proje için Hamas’ı ikna etmek üzere Katar’ın başkenti Doha’ya gitti.

Muhammed Dahlan

ABBAS’IN YERİNE

Hamas yetkilileriyle görüşen Dahlan, Mahmud Abbas’ın yerine Filistin’in yeni lideri olmak istediğini iletti. Bu teklifinin kabul edilmesi halinde Gazze’nin savaştan sonra yeniden imar edileceğini, refah şehri olacağını ve çatışma döneminin kapanacağını iddia etti.

HAMAS İLE GÖRÜŞTÜ

Hamas yetkilileri “Gazze, Batı Şeria ve Kudüs’ü kapsayacak bağımsız bir tek Filistin devleti olması” koşuluyla görüşmeler yapabileceklerini ve bu şartları kabul eden hiç kimseye prensipte ‘Hayır’ demedikleri” karşılığını verdi.

ABD FARKLI YORUMLADI

Dahlan, Hamas’tan gelen bu cevabı “Evet” olarak kabul ederek bunu Doha’da bulunan ABD’lilerle paylaştı. Ancak ABD’nin bu cevabı Hamas’ın el yükselttiği ve kendilerini oyaladığı şeklinde yorumladığı belirtiliyor.

15 Temmuz’a karıştı

Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yakınlığıyla bilinen Muhammed Dahlan’ın adı Arap Baharı döneminde iç çatışma ve darbelerle anıldı. Türkiye de 15 Temmuz darbe girişimine desteği nedeniyle hakkında dava açılmıştı.



#Filistin
#İsrail
#Hamas
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