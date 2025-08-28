Yeni Şafak
Kırmızı ışık ihlali faciaya davetiye çıkardı: Biri ağır iki yaralı

23:5528/08/2025, Perşembe
IHA
Çorum'da kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet ile cipin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çorum-Ankara karayolu Taşköprü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yapan Serdar B. idaresindeki motosiklet ile Mustafa E. yönetimindeki 06 EAF 42 plakalı cip kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yola düştü. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan motosiklet sürücüsü, daha sonra Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün kırmızı ışık yanarken kavşaktan geçtiği ve yola çıktığı anda ciple çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü metrelerce savruluyor.

#Çorum
#Kırmızı Işık
#Kaza
