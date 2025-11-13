Yeni Şafak
Kırmızı ışıkta gelen kaza: Beş yaralı

00:4613/11/2025, Perşembe
AA
Yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada beş kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Kemalettin T. (54) idaresindeki 16 K 1963 plakalı otomobil, Orhangazi-Bursa kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Cevdet D. (57) yönetimindeki 16 AFF 432 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Zahide T. (50), Nurcan D. ve 8 yaşındaki B.B.K. hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



#Bursa
#KAZA
#kırmızı ışık
#Orhangazi
