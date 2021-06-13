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İSTANBUL

Kırmızı reçete çetesi paket

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri geçtiğimiz aylarda yaptığı operasyonlarda ele geçen narkotik içerikli ilaçların izini sürdü. Oluşturulan özel ekip uyuşturucu madde bağımlılarının tedavisi için “Yeşil” ve “Kırmızı” reçete ile eczacı denetiminde alınan ilaçların izini bulmak için yoğun bir çalışma içine girdi.

Şahin Şen Yeni Şafak
Kırmızı reçete çetesi paket
Polis ekipleri, 1 milyon 757 bin hap, 102 bin lira para ve bir silah ele geçirdi.

BİRİ ECZA DEPOSU SAHİBİ

Polis ekiplerinin geceli gündüzlü çalışması sonrası ilaçların kaynağının bazı ecza depoları olduğunu belirledi. Operasyon için hazırlıklarını tamamlayan narkotik polisleri, aralarında 5 ecza deposunun da bulunduğu 9 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Baskınlarda ecza deposu sahipleri H.K., ve E.Ö.’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

REKOR DÜZEYDE HAP ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan yerlerde arama yapan polis ekipleri, 1 milyon 757 bin hap, 102 bin lira para ve bir silah ele geçirdi. Ele geçirilen narkotik içerikli hapların miktarının bugüne kadar Türkiye’de ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu etkili ilaç olduğu belirtildi. Rekor miktarda narkotik içerikli hapın ele geçirildiği operasyonda ecza depolarından ilaçları alarak piyasaya süren şüpheli de yakalandı. Narkotik içerikli ilaçların Sağlık Bakanlığı’ndaki karekod sistemine uyumlu olmadığı, ilaçların ise sahte ya da kaçak olduğu öğrenildi.

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