Kırmızı reçete çetesi paket

Polis ekipleri, 1 milyon 757 bin hap, 102 bin lira para ve bir silah ele geçirdi.

BİRİ ECZA DEPOSU SAHİBİ

Polis ekiplerinin geceli gündüzlü çalışması sonrası ilaçların kaynağının bazı ecza depoları olduğunu belirledi. Operasyon için hazırlıklarını tamamlayan narkotik polisleri, aralarında 5 ecza deposunun da bulunduğu 9 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Baskınlarda ecza deposu sahipleri H.K., ve E.Ö.’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

REKOR DÜZEYDE HAP ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan yerlerde arama yapan polis ekipleri, 1 milyon 757 bin hap, 102 bin lira para ve bir silah ele geçirdi. Ele geçirilen narkotik içerikli hapların miktarının bugüne kadar Türkiye’de ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu etkili ilaç olduğu belirtildi. Rekor miktarda narkotik içerikli hapın ele geçirildiği operasyonda ecza depolarından ilaçları alarak piyasaya süren şüpheli de yakalandı. Narkotik içerikli ilaçların Sağlık Bakanlığı’ndaki karekod sistemine uyumlu olmadığı, ilaçların ise sahte ya da kaçak olduğu öğrenildi.

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