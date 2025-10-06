Kırşehir'de tarihi eser operasyonu: 79 objeyi satmaya çalışan 2 zanlı gözaltına alındı

Kırşehir'de tarihi eser niteliği taşıyan 79 objeyi satmaya çalışan 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen toplam 79 obje ele geçirildi.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki objeleri satmaya çalıştıklarına dair aldıkları bilgi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda şüpheliler M.İ.K. ve Ö.K.'nin ikametleri ile araçlarında arama yapıldı.
Aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen toplam 79 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.