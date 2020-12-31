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DİYARBAKIR

Kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlar sanayi sitelerine dadandı: Bekçi var ama yetersiz

Kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlar sanayi sitelerine dadandı: Bekçi var ama yetersiz

Diyarbakır’da kısıtlama dönemlerini fırsat bilen hırsızlar, sanayi sitesindeki dükkanlara dadandı. Farklı tarihlerde gerçekleştirilen hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken esnaf, yetkilere seslenerek soruna çözüm bulmalarını istedi.

Haber Merkezi İHA
Hırsızların sanayi sitesindeki hareketleri güvenlik kameralarına yansıdı.
Hırsızların sanayi sitesindeki hareketleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçen hafta uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında hırsızlar, Yenişehir ilçesi Sanayi Mahallesi 1’inci Sanayi Sitesindeki farklı bloklarda birçok iş yerine girerek değerli elektronik eşya ile otomobil parçalarını çaldı. Hafta başında dükkanlarını açan esnaflar, duruma tepki gösterirken, bekçilerinin olduğunu ama yetersiz kaldığını ifade ederek, yetkililere çağrıda bulundu.

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"Elektronik eşyaya razı kalıyoruz, yeter ki değerli parçalar çalınmasın"

Sanayi sitesi esnafı Muhammed Taşkın, yedek parça işi yaptıklarını ve yedek parçanın genelde dışarı talep gören ürün olduğunu söyledi. Hırsızlık olaylarının daha önce de olduğunu aktaran Taşkın, "Pandemi başladığından beri son zamanlarda sürekli hırsızlık olaylarıyla karşı karşıyayız. Olaylar olduktan sonra emniyet güçlerimiz gerekeni yapıyorlar. Ama bizim talebimiz olaylar olmadan önce müdahale olması lazım. Elektronik eşyaya kimi zaman razı da kalıyoruz. Yeter ki dükkan içerisindeki ürünler daha değerli olduğu için kimi zaman biz çalınan bilgisayar ve televizyon ismini telaffuz bile etmiyoruz. Kısıtlama döneminde bekçi falan var. Ama kısıtlamalar uzun sürdüğü için bekçinin de kontrol sağlaması bir zor oluyor. Bunun emniyet tarafından bir şekilde destek görmesi lazım. Buradan sanayi içerisinden başa gittiğiniz zaman hemen hemen her blokta bu şekilde yansıyor” dedi.

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"30-40 bin lira zararı oldu"

Esnaf Hakan Güçlü ise kısıtlama zamanlarında burada hırsızlık olaylarının artmaya başladığını kaydetti. Güçlü, "Burada güvenlik önlemleri düştü. Bekçimiz var, bekçi de yetersiz kalıyor. Komşumuzun dükkanı pazartesi günü açıldı. Hırsızlık nedeni ile 30-40 bin lira zararı olduğunu gördü. Sanayide bütün esnafın tek sıkıntısı hırsızlık olayları. Günde bir iki esnafın dükkanında hırsızlık oluyor" dedi.

Annesini balkona kilitledi: İtfaiye ve çilingir yardımıyla kurtuldu
FOTOĞRAF 7
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Olay Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir sitede yaşayan Yasemin O. isimli bir kadın, balkona çıktı.
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Bu sırada Yasemin O.'nun evde bulunan 2 yaşındaki bebeği balkonun önüne gelerek, kapıyı kilitledi.
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Yasemin O., tekrar içeri girmek istediğinde kilitli olduğunu ve açılmadığını fark etti.
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Bunun üzerine balkonda mahsur kalan kadın, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.
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Yasemin O.'nun evin dış kapısını da kilitlediği için içeriye giremeyen komşuları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sitenin girişi dar olduğu için giremeyince, adrese çilingir çağırıldı.
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Çilingirin dış kapıyı açmasının ardından komşuları içeriye girerek balkonda mahsur kalan kadını kurtardı.
Annesini balkona kilitledi: İtfaiye ve çilingir yardımıyla kurtuldu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 yaşındaki çocuğun balkona kilitlediği annesini kurtarmak için acil yardım ekipleri seferber oldu.


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