Kıskıvrak yakalandılar: Üzerinden çıkanlar şoke etti

Ankara'da telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp bir aileyi dolandırdıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. AA'nın haberine göre; H.A. telefonla irtibat kurup kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıktan sonra evine gelen kişilere ziynet eşyaları ile bin 400 lira verdi.

Bu kişilerin dolandırıcı olduğunu fark eden H.A. durumu polise bildirdi. H.A'nın eşi İ.A'nın da telefondakilerin yönlendirmesiyle para çekmek için bankaya gittiğini öğrenen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İ.A'ya ulaştı ve para çekmesini engelledi.

Daha sonra telefondaki kişilere bankadan 80 bin lira çekildiği söylenerek, Etimesgut ilçesi Türk Beyleri Meydanı'nda buluşmak için anlaşıldı. Ekipler, burada Suriye uyruklu şüpheli H.E'yi suçüstü yakaladı.

Ziynet eşyaları ile yakalandılar

Araştırmaları sonucu H.E'yi yönlendiren kişilerin Etimesgut'ta bir minibüste olduğunu öğrenen ekipler, düzenledikleri operasyonla diğer şüpheliler M.H. ve M.S'yi de gözaltına aldı. Araçta bulunan ziynet eşyaları ile bin 300 lira söz konusu aileye teslim edildi.

Şüpheliler H.E, M.H. ve M.S'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.