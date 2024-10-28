Kitapseverler akın etti: 3'üncü Bağcılar Kitap Fuarı'na rekor katılım

Bağcılar Belediyesi’nin Bağcılar’da, “kitap sevgisinin yayılması ve kitap dostu nesillerin yetişmesine katkı sunması” amacıyla hayata geçirdiği 3.Bağcılar Kitap Fuarı 18 – 26 Ekim tarihlerinde kapılarını açtı. 9 gün boyunca büyük heyecan ve coşkuya sahne olan fuar, her gün ortalama 70 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. Fuar’da kitapseverler, tanınmış yayınevlerinin stantlarındaki kitapları inceledi, satın aldı ve söyleşilere katıldı.

Çocuk stantları yoğun ilgi gördü

Fuarın ilgi çeken bölümlerinden biri de çocuk atölyeleriydi. Burada öğretmenler, kitap kapağı tasarımı ve yazarlık atölyeleri gibi etkinliklerle çocukların gelişimine katkı sağladı. Eğlenceli bir diğer alan ise nostaljik Pac-Man, XOX oyun duvarı ve yazar-şair isimlerinin bulmacaları gibi interaktif detaylarla ziyaretçilere keyifli anlar yaşatan Labirent oldu.

Konuk yazarlar ilgi alanları üzerine söyleşi yaptı

Kitap fuarı, her gün düzenlenen yazar söyleşileriyle de okurlardan büyük ilgi gördü. Edebiyat, tarih, siyaset ve psikoloji gibi farklı alanlarda yapılan söyleşilerde değerli yazar ve gazeteciler, geniş bir yelpazede bilgi ve birikimlerini paylaştı.

Ev kadınları hünerlerini sergiledi

Bu arada Bağkart’ı olan ziyaretçiler yüzde 25 indirimden istifade etmek suretiyle beğendikleri kitapları satın aldı. Ayrıca Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi üyeleri ile Ev Hanımları Derneği de alanda kurulan çadırda ziyaretçilere uygun fiyatlarla el yapımı yöresel lezzetler ikram etti.

"Geçen yılki 550 bin ziyaretçi sayısını çok daha öteye taşıdık"

BKF’nin üçüncü yılında marka haline dönüştüğünü söyleyen Özdemir, “Bağcılar Kitap Fuarı’nı, adeta bir kitap festivaline dönüştüren çadırımızda, 50 yayınevi ve 27 gazeteci-yazarımızla dolu dolu bir fuar gerçekleştirdik. Çadırımızın etrafında, kadın derneklerimizin, Kadın ve Aile Sanat Kültür Merkezimizin ve Engelliler Sarayı kursiyerlerimizin stantları yer aldı. Ayrıca birçok önemli yazarımızın küp görselleri, 2023 yılında ödül alan ulusal ve uluslararası yazarlarımızın sergisi, İstanbul sergimiz ve çocuklarla gerçekleştirilen görsel şölenle ziyaretçilere zengin bir deneyim sunduk. Açık hava atölyemizle birlikte Bağcılar’da günde ortalama 70 bin vatandaşımız fuarımızı ziyaret etti ve geçen yılki 550 bin ziyaretçi sayısını çok daha öteye taşıdık. Aynı zamanda fuar boyunca kitapseverler tarafından toplamda 523 bin adet kitap satın alındı. Elhamdülillah, hiçbir bir problem olmadan vatandaşlarımızın yoğun ilgisine katılımıyla ve coşku içerisinde başladığımız fuara coşku içerisinde nihayete erdirdik” dedi.

"İstanbul'a hitap eden bir fuar oldu"

BKF’nin İstanbul’a hitap eden bir fuar olduğunu belirten Özdemir şöyle konuştu: