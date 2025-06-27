Kız isteme merasimindeki meşale şov damada pahalıya patladı: Gözaltına alındı, ceza yağdı

Olay, 23 Haziran'da merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Mehmet Emin Özarpa, kız isteme merasimi için arkadaşları ve ailesiyle sevgilisinin yaşadığı cadde boyunca yürüdüğü sırada kendilerini takip eden otomobiller caddeyi trafiğe kapadı. Bu sırada çok sayıda meşale ve havai fişek kullanıldı. Zaman zaman yürüyüşü takip eden otomobiller egzoz sesleriyle çevreyi rahatsız etti. Özarpa, sosyal medya hesabından o anların videosunu paylaştı. Mehmet Emin Özarpa paylaşımına,

“İlk tanıştığımızda sana o mahalleyi yakacağım diye söz vermiştim ve sözümü tuttum. Seni seviyorum sevgilim”