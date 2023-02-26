Kızılay'dan deprem çadırlarıyla ilgili açıklama

Kızılay çadırı.
Kızılayın Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde belirlenen asgari çadır stok seviyesini garanti ettiğini belirten Kınık, şunları kaydetti:
"Ayrıca, barınma hizmet kümesi sorumlusu olan AFAD'ın kendisinden tedarik etmek için sipariş verdiği sayıda çadırı istenilen zamanda imal eder. Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarının ve Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların taleplerini üretir. Satışlardan elde ettiği gelirleri Kızılaya aktarır, Kızılay da afetler için gerekli olan çadır ve sair insani yardım malzemelerini ürettirerek depolar ve ihtiyaç anında vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtır."
"Çadır imalatımız 7 gün 24 saat devam ediyor"
Ahbap Derneğinin de yurt dışı bir kuruluş için üretilen logosuz 2 bin 50 çadırı afetin ilk günlerinde Kızılay Çadır&Tekstil AŞ'den maliyetine tedarik ederek AFAD'ın gösterdiği yerde depremzedelerin hizmetine sunduğunu bildiren Kınık, şu bilgileri verdi: