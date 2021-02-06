Gündem Kızını ölesiye döven Nurcan Serçe çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
KOCAELİ

​Kızını ölesiye döven Nurcan Serçe çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kızını ölesiye döven Nurcan Serçe çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kızını ölesiye döven ve sosyal medyada tepkilere neden olan Nurcan Serçe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi DHA
Nurcan Serçe çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Nurcan Serçe çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde Nurcan Serçe’nin kızı N.B’ye (14) şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmış, görüntüler büyük tepki toplarken Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçmişti. Gözaltına alınan Nurcan Serçe emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Serçe’nin ardından eşi Hayrettin B. de dehşet veren görüntüleri çektiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Nurcan Serçe'nin kızına şiddet uyguladığı ve nefessiz bırakmaya çalıştığı görülüyor.

Nurcan Serçe ve eşi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslar cezaevine götürülürken, basın mensuplarının sorularını da cevapsız bıraktı.

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Kocaelinin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi?nde oturan Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yaklaşık 3 ay önce meydana geldiği belirtilen olayın görüntüleri, kısa sürede yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, büyük tepki gösterdi. Görüntülerde, Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı ve nefessiz bırakmaya çalıştığı görüldü. Nurcan S.'nin, bu sırada evde bulunan, ailenin diğer üyeleri olduğu tahmin edilen kişileri de zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı.
  • Görüntülerde, Nurcan Serçe'nin kızına şiddet uyguladığı ve nefessiz bırakmaya çalıştığı görüldü. Nurcan Serçe'nin, bu sırada evde bulunan, ailenin diğer üyeleri olduğu tahmin edilen kişileri de zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı.

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