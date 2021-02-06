​Kızını ölesiye döven Nurcan Serçe çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kocaeli'de kan donduran olay: Gözü dönen anne kızını yastıkla boğmaya çalıştı

Kocaelinin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi?nde oturan Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yaklaşık 3 ay önce meydana geldiği belirtilen olayın görüntüleri, kısa sürede yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, büyük tepki gösterdi. Görüntülerde, Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı ve nefessiz bırakmaya çalıştığı görüldü. Nurcan S.'nin, bu sırada evde bulunan, ailenin diğer üyeleri olduğu tahmin edilen kişileri de zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı.

