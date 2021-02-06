​Kızını ölesiye döven Nurcan Serçe çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde Nurcan Serçe’nin kızı N.B’ye (14) şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmış, görüntüler büyük tepki toplarken Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçmişti. Gözaltına alınan Nurcan Serçe emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Serçe’nin ardından eşi Hayrettin B. de dehşet veren görüntüleri çektiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Nurcan Serçe ve eşi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslar cezaevine götürülürken, basın mensuplarının sorularını da cevapsız bıraktı.
- Görüntülerde, Nurcan Serçe'nin kızına şiddet uyguladığı ve nefessiz bırakmaya çalıştığı görüldü. Nurcan Serçe'nin, bu sırada evde bulunan, ailenin diğer üyeleri olduğu tahmin edilen kişileri de zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı.