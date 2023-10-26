Kızının öldürüldüğünü öğrenen acılı babanın feryadı: 'Senin kanını içeceğim!'

Komşuların silah sesleri duyması üzerine durumu sağlık ve polis ekipleri ihbar etti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Seda Ergül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı Yaşar Ergül ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Acı haber alan Seda Ergül’ün annesi, babası ve birçok yakını olay yerine akın etti. Yakınları gözyaşlarına hakim olmazken baba Hacı Ömer Güveloğlu isyan ederek, "Senin kanını içeceğim Yaşar. Tek kızım vardı onu da sen aldın” diyerek gözyaşlarına boğuldu.