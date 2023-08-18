Klima çarpmasın

Aşırı sıcaklar, klima çarpmasına bağlı yaşanan hastalıkları artırdı. Uzmanlar, öğle sıcaklarında sokağa çıkılmaması yönünde uyardı. Bununla birlikte çok sıcak ortamlardan kaçıp birden soğuk ortama girilmesinin risklerine dikkat çekildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Merih Kutlu, çok sıcak ortamdan birden soğuk ortama girilmesinin damarlarda büzüşme yaparak kalp krizine veya tansiyon yüksekliğine yol açabileceğini belirterek, bu nedenle kalp hastalarının klimanın karşısında oturmaması, ortam sıcaklığının 25 derece civarında olması gerektiğini söyledi.

GİZLİ KALP HASTALIĞI OLABİLİR

Daha önce kalp rahatsızlığını bilmeyen hastaların da olduğunu belirten Kutlu, şu ifadeleri kullandı: "Bazen öyle hastalar oluyor ki daha önceden kalp hastalığı olduğunu bilmiyor, sıcak havalarda kalp krizi geçirerek acil servislere başvuruyorlar. Ne yazık ki gizli kalp hastalığı olan kişileri önceden belirlemek mümkün değil. Bu nedenle sıcak ve nemli havalarda saat 11.00-16.00 arasında, güneşin dik geldiği saatlerde sokağa çıkmamak lazım. Eğer sokağa çıkacaksak mutlaka şapka ve güneş gözlüğüyle ya da şemsiyeyle kendimizi korumamız lazım. Bu önlemler sıcak ve nemli havalarda hepimiz için geçerli aslında."

SICAKTA KENDİMİ ÇOK YORDUM

Nemli ve sıcak havaların kalp rahatsızlıklarını tetiklediğine dikkati çeken Kutlu, sıcaklıkların ve nemin çok arttığı bugünlerin kalp hastaları için büyük risk oluşturduğunu kaydetti. KTÜ Farabi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisi devam eden 61 yaşındaki Rasim Köse de sıcak hava nedeniyle kalp rahatsızlığı yaşayarak hastaneye başvuran hastalardan sadece biri. Gece saatlerinde göğüs ağrısı nedeniyle uyandığını anlatan Köse, "Hastanede anjiyo oldum. Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi doktorları koroner baypas ameliyatına karar verdi." dedi. Köse, rahatsızlık yaşamadan önceki gün kendisini çok yorduğunu anlatarak, "Sıcakta kendimi çok yordum. 60 yaşına kadar böyle kendimi yormamıştım. Sıcakta dışarıdaydım, odun geldi. Baltayla onu böldüm, haliyle de yorulmuştum. Herkese tavsiyem çok dikkat etsinler" diye konuştu.











