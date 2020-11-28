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Gündem 13 ilde kamu kurumlarını zarara uğratan 40 şüpheliden 23ü tutuklandı
KOCAELİ

Kocaeli merkezli 13 ilde kamunun zarara uğratılmasına 23 tutuklama

13 ilde kamu kurumlarını zarara uğratan 40 şüpheliden 23'ü tutuklandı

Kocaeli merkezli 13 ilde kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Operasyon kapsamında şüphelilerin Marmara Bölgesi ve Türkiye genelindeki 25 kamu kurumuna kalyak kalorifer yakıtı temin ve taşıma ihalesini alan şüpheli şirket ve çalışanlarının kurumlara eksik ya da kalitesi düşük karışımlı yakıt teslim ettiği belirlendi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mali suçların men ve takibine yönelik yürütülen planlı dosya kapsamında, "nitelikli dolandırıcılık", "edimin ifasına fesat karıştırma", "rüşvet" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarıyla ilgili tahkikat başlatıldı.

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EKSİK YA DA DÜŞÜK KALİTELİ YAKIT TESLİM ETTİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Marmara Bölgesi ve Türkiye genelindeki 25 kamu kurumuna kalyak kalorifer yakıtı temin ve taşıma ihalesini alan şüpheli şirket ve çalışanlarının kurumlara eksik ya da kalitesi düşük karışımlı yakıt teslim ettiği belirlendi.

  • Konuyla ilgili 24 Kasım'da Kocaeli merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edilen 40 şüpheliden 23'ü tutuklanırken, ikisi savcılıktan, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da iki farklı depoda yapılan aramalarda ise yaklaşık 70 ton yakıt ele geçirildi.

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