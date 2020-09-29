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Gündem Kocaelide acil servisin önünde can çekişen vatandaşı kimse umursamadı, hayatını kaybetti
KOCAELİ

Kocaeli'de acil servisin önünde can çekişen vatandaşı kimse umursamadı, hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük bir sağlık skandalı yaşandı. Gebze ilçesinde bir özel hastane önünde fenalaşarak yere yığılan vatandaş dakikalarca can çekişerek hayatını kaybetti. Personelinin ölen vatandaşa müdahale etmemesi ile tepkilere neden olan hastane ile ilgili Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Özel hastanenin ihmali nedeniyle hayatını kaybeden Duru’nun yakınlarının suç duyurusunda bulundu.
Özel hastanenin ihmali nedeniyle hayatını kaybeden Duru’nun yakınlarının suç duyurusunda bulundu.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde bulunan Özel Merkez Hastanesinin önünde meydana gelen olayda, 60 yaşındaki Sebahattin Duru isimli vatandaş fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Duru’nun fenalaştığını gören vatandaşlar hastane personeline bağırarak yardım istedi.

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Hastane önünde 112'yi aradılar

Hastane personeli ise Duru’nun hastanede olmadığı için müdahale edemeyeceklerini söyledi. Vatandaşlar daha sonra cep telefonları ile bir yandan o anları görüntülerken, diğer yandan da 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen Duru kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Duru’nun cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı.

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Kalp krizi geçirmiş

Olayla ilgili Duru’nun yakınlarının suç duyurusunda bulunacağı öğrenilirken, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi incelemelerinde Duru’nun kalp krizi sebebiyle ile hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan olayın gündeme gelmesinin ardından Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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