Kocaeli’de araçta 3 buçuk milyon liralık makaron ele geçti

17:269/01/2026, Cuma
G: 9/01/2026, Cuma
IHA
Olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.
Olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.

Kocaeli’de durdurulan araçta piyasa değeri 3 milyon 500 bin TL olan 1 milyon adet makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, dün Dilovası ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Araçta, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olan 1 milyon adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.




