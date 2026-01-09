Kocaeli’de araçta 3 buçuk milyon liralık makaron ele geçti

Olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.
Kocaeli’de durdurulan araçta piyasa değeri 3 milyon 500 bin TL olan 1 milyon adet makaron ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, dün Dilovası ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Araçta, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olan 1 milyon adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
