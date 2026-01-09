Yeni Şafak
Antalya’da 2 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Antalya’da 2 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

17:189/01/2026, Cuma
IHA
Antalya'da kaçak akaryakıt ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon
Antalya'da kaçak akaryakıt ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon

Antalya’nın Kepez ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yüklü miktarda kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde Kepez ilçesinde kaçak akaryakıt ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.


Operasyon kapsamında 1 şüpheliye ait ikamet ve araçta yapılan aramalarda 2 bin 350 litre kaçak akaryakıt (motorin), 2 adet akaryakıt aktarım pompası ve 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve şarjörü ele geçirildi.


Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.


