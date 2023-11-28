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Kocaeli'de firari FETÖ'cü yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

14:32 - 28/11/2023 Salı
DHA
Arşiv

Arşiv

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin adresinin belirlenmesinin ardından operasyon düzenlendi.

Jandarma ekipleri tarafından P.K. isimli kadın Gebze’de saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

#Kocaeli
#FETÖ
#Gebze
2 gün önce
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