Kocaeli’de fırtına alarmı: Skuter, motosiklet ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak

15:148/01/2026, Perşembe
Kocaeli’de fırtına engeli.
Kocaeli’de etkisini artıran kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle skuter, motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması geçici olarak yasaklandı. Kısıtlama, saat 22.00’ye kadar uygulanacak.

Kocaeli'de kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkmasına kısıtlama getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre sabah saatlerinden itibaren kentte güney ve güneybatı yönlerden devam eden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisini artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin saat 22.00'ye kadar trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı ifade edildi.




#fırtına
#Kocaeli
#kuvvetli rüzgar
