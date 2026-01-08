Kocaeli’de fırtına alarmı: Skuter, motosiklet ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak

Kocaeli'de kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkmasına kısıtlama getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre sabah saatlerinden itibaren kentte güney ve güneybatı yönlerden devam eden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisini artırdığı kaydedildi.