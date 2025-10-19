Yeni Şafak
Kocaeli'de freni boşalan tanker dehşet saçtı

17:1019/10/2025, Pazar
AA
Kocaeli'de freni boşalan tanker 8 araca çarparak durdu
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde freni boşalan sulama tankeri, park halindeki 8 araca çarptıktan sonra durabildi. Kimsenin yaralanmadığı kazada zarar gören araçlar, çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.

G.G, isimli sürücü 34 NEB 522 plakalı sulama tankerini, Mimar Sinan Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde park etti.

Bir süre sonra freni boşalarak hareket eden tanker, 8 araca çarparak durdu. Kazada, bir sokak aydınlatma direği ile ekmek fırınının camları da zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı kazada zarar gören araçlar, çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.




