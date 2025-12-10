Yeni Şafak
Kocaeli'de iki araç çarpıştı: Üç yaralı

00:3710/12/2025, Çarşamba
AA
Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edildi.
Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada üç kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Çayırköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda Hüseyin Tezcan idaresindeki 34 Y 1414 plakalı hafif ticari araç ile Efe Eren Azman yönetimindeki 34 UC 6818 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüleri ile hafif ticari araçta bulunan Şükran Tezcan yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.



#Kocaeli
#İzmit
#Kaza
