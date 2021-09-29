Kiralık bisikletlerin tekerlerini birer birer böyle patlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent içinde ulaşımı kolaylaştırmak ve bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla kurduğu bisiklet kiralama sisteminde, İzmit Sekapark’a koyulan bisikletlere, kimliği belirsiz kişi tarafından hasar verildi.





KOBİS park alanına gelen kapüşonlu bir şahıs, bir süre incelediği bisikletlerin tekerlerini eline aldığı delici alet ile teker teker patlattı. Park alanındaki 6 bisikletin tüm tekerlerini patlatan şahıs, bazı bisikletlerin koltuklarını da kestikten sonra gözden kayboldu.

Bu anlar, belediyenin kurduğu güvenlik kameralarına yansırken, Büyükşehir Belediyesi'nce görüntüleri “İyiliğe gücün yetmezse bari kötülük yapma” notuyla sosyal medyadan paylaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan daha önce de bisikletler, bazı kişiler tarafından çalınarak, hasar verildikten sonra kentin çeşitli yerlerine bırakılmıştı.

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FOTOĞRAF 8 Yaşanan olay geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de meydana geldi. Bisikletiyle eve giderken lastiği patlayan Ahmet Kanan hemen bisikletini kenara çekti. Çivi veya delici bir cismin lastiğe girdiğini düşünen Kanan, lastiği patlatanın mermi olduğunu görünce şaşkına döndü. İlk şoku atlatan kanan bisikleti bir arkadaşının otomobiline koyarak eve götürdü. Olayın olduğu günü anlatan Kanan Ben günlük rutin sürüşümü yapıyordum. Şehirler arası da bisiklet kullanıyoruz ve bu benim ulaşım aracım aktivitem. Rutin sürüşümü bitirdikten sonra eve gelirken, lastiğin patladığını fark ettim. Normalde yavaş inmesi lazımdı bi anda lastiğin havası indi. Bir de baktım çivi filan beklersiniz ama patlamamış mermi çıktı. Çok ucuz yırttığımı düşünüyorum. Böyle bir olayın başıma gelmesi çok korkutucu. Niye mermiler sokaklarda geziyor. Tekerlek döndüğünde ufak bi taş gelse üzerine patlaya bilir kalçamdan vurula bilirdim, başka bi uzluma denk gele bilirdi ama bisikleti seviyorum, vazgeçmiyorum bizim içim önemli bir taşıt. Böyle şeylerin başımıza gelmemesini temenni ediyorum şeklinde konuştu. Bisikletinin lastiği patladı: Gördüğüne inanamadı Ümraniye'de bisikletiyle yolda giderken lastiği patlayan vatandaş, lastikteki mermiyi görünce şok oldu.

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