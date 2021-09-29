Kiralık bisikletlerin tekerlerini birer birer böyle patlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent içinde ulaşımı kolaylaştırmak ve bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla kurduğu bisiklet kiralama sisteminde, İzmit Sekapark’a koyulan bisikletlere, kimliği belirsiz kişi tarafından hasar verildi.
KOBİS park alanına gelen kapüşonlu bir şahıs, bir süre incelediği bisikletlerin tekerlerini eline aldığı delici alet ile teker teker patlattı. Park alanındaki 6 bisikletin tüm tekerlerini patlatan şahıs, bazı bisikletlerin koltuklarını da kestikten sonra gözden kayboldu.
Bu anlar, belediyenin kurduğu güvenlik kameralarına yansırken, Büyükşehir Belediyesi'nce görüntüleri “İyiliğe gücün yetmezse bari kötülük yapma” notuyla sosyal medyadan paylaştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan daha önce de bisikletler, bazı kişiler tarafından çalınarak, hasar verildikten sonra kentin çeşitli yerlerine bırakılmıştı.