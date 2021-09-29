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KOCAELİ

Kiralık bisikletlerin tekerlerini birer birer böyle patlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Sekapark'ta bulunan kiralık 6 bisikletinin lastikleri, kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak patlatıldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Kocaelide inanılmaz olay: Kiralık bisikletlerin tekerlerini birer birer böyle patlattı
Bisikletleri park alanına gelen kimliği belirsiz şahıs kameraların önünde bisikletlerin lastiklerin patlatıp, selelerine zarar verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent içinde ulaşımı kolaylaştırmak ve bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla kurduğu bisiklet kiralama sisteminde, İzmit Sekapark’a koyulan bisikletlere, kimliği belirsiz kişi tarafından hasar verildi.

Kocaeli Sekapark'taki bisikletlerin lastiklerini bıçakla tek tek patlatan kişi kamerada
OYNAT 00:49
Kocaeli Sekapark'taki bisikletlerin lastiklerini bıçakla tek tek patlatan kişi kamerada
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin İzmit Sekapark'ta bulunan kiralık 6 bisikletinin lastikleri, kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak patlatıldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


KOBİS park alanına gelen kapüşonlu bir şahıs, bir süre incelediği bisikletlerin tekerlerini eline aldığı delici alet ile teker teker patlattı. Park alanındaki 6 bisikletin tüm tekerlerini patlatan şahıs, bazı bisikletlerin koltuklarını da kestikten sonra gözden kayboldu.

Bu anlar, belediyenin kurduğu güvenlik kameralarına yansırken, Büyükşehir Belediyesi'nce görüntüleri “İyiliğe gücün yetmezse bari kötülük yapma” notuyla sosyal medyadan paylaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan daha önce de bisikletler, bazı kişiler tarafından çalınarak, hasar verildikten sonra kentin çeşitli yerlerine bırakılmıştı.

Bisikletinin lastiği patladı: Gördüğüne inanamadı
FOTOĞRAF 8
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Yaşanan olay geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de meydana geldi. Bisikletiyle eve giderken lastiği patlayan Ahmet Kanan hemen bisikletini kenara çekti.
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Çivi veya delici bir cismin lastiğe girdiğini düşünen Kanan, lastiği patlatanın mermi olduğunu görünce şaşkına döndü. İlk şoku atlatan kanan bisikleti bir arkadaşının otomobiline koyarak eve götürdü.
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Olayın olduğu günü anlatan Kanan Ben günlük rutin sürüşümü yapıyordum. Şehirler arası da bisiklet kullanıyoruz ve bu benim ulaşım aracım aktivitem. Rutin sürüşümü bitirdikten sonra eve gelirken, lastiğin patladığını fark ettim. Normalde yavaş inmesi lazımdı bi anda lastiğin havası indi. Bir de baktım çivi filan beklersiniz ama patlamamış mermi çıktı. Çok ucuz yırttığımı düşünüyorum. Böyle bir olayın başıma gelmesi çok korkutucu. Niye mermiler sokaklarda geziyor. Tekerlek döndüğünde ufak bi taş gelse üzerine patlaya bilir kalçamdan vurula bilirdim, başka bi uzluma denk gele bilirdi ama bisikleti seviyorum, vazgeçmiyorum bizim içim önemli bir taşıt. Böyle şeylerin başımıza gelmemesini temenni ediyorum şeklinde konuştu.
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Bisikletinin lastiği patladı: Gördüğüne inanamadı
Ümraniye'de bisikletiyle yolda giderken lastiği patlayan vatandaş, lastikteki mermiyi görünce şok oldu.

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