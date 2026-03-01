Yeni Şafak
Kocaeli'de kumar oynayan 8 kişiye 92 bin 832 lira ceza kesildi

00:201/03/2026, Pazar
Kumar oynandığı değerlendirilen 7 bin 300 liraya el konuldu.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kumar oynatılan bir iş yerine yapılan denetimde 8 kişiye 92 bin 832 lira ceza kesilirken, iş yeri sahibine adli işlem uygulandı ve kumar için kullanılan 7 bin 300 lira ele geçirildi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine yönelik denetimde, 8 kişiye 92 bin 832 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kumar oynanması için yer ve imkan sağlanmasının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, O.D’nin ruhsatsız şekilde umuma açık hale getirilen bir yerde kumar oynattığı belirlendi.

Şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynandığı değerlendirilen 7 bin 300 liraya el konuldu.

Ayrıca, tombala oynadığı tespit edilen 8 kişiye toplam 92 bin 832 lira idari para cezası kesildi.


#Kocaeli
#kumar
#ceza
