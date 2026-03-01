Kocaeli'de kumar oynayan 8 kişiye 92 bin 832 lira ceza kesildi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine yönelik denetimde, 8 kişiye 92 bin 832 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kumar oynanması için yer ve imkan sağlanmasının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.