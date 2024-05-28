Kocaeli'de öğretmene şiddete Bakan Tekin'den kınama: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kocaeli'de ders sırasında sınıfa girip, kızı ile kavga eden öğrenciyi soran M.A., olumsuz yanıt alınca sınıf öğretmeni Burak Laçin'in üzerine yürüdü.

Diğer öğretmenler araya girerken, yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı. M.A. gözaltına alınırken, okulda toplanan sendika temsilcileri olaya tepki gösterdi.

Olay, Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; dün birinci sınıf öğrencisi 2 kız çocuğu, kavga etti. Akşam eve giden öğrencilerden biri, kavgayı babası M.A.'ya anlattı. Bu sabah okula gidip, kızının okuduğu sınıfa giren M.A., sınıf öğretmeni Burak Laçin'den çocuğu ile kavga eden öğrenciyi kendisine göstermesini istedi. M.A., Laçin'den olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine M.A. okula çağırdığı yakınları ile öğretmen Laçin'in üzerine yürüdü.









Öğretmene tekme ve yumruklarla saldırdı

Diğer öğretmenler araya girerken, öğretmen Mehmet Demir tekme ve yumrukların hedefi oldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Demir darp raporu aldı. Şikayet sonrası veli M.A. da gözaltına alındı.

Bakan Tekin'den saldırıya kınama

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de açıklamada bulundu.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tekin, öğretmene yapılan saldırıyı kınayarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakanlık olarak adli sürecin takipçisi olacaklarını da ifade eden Bakan Tekin, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir okulumuzda öğretmenimize yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, şiddetin her türlüsüyle mücadelede kararlılığımızı yineliyorum. Bakanlık olarak bu menfur olayla ilgili soruşturmayı başlattığımız gibi adli sürecin de takipçisi olacağız.

Okullarımızın daha güvenli hale gelmesini amaçlayan ve içerisinde şiddete karşı yasal düzenlemelerin de yer aldığı yeni ÖMK'nin bir an önce hayata geçirilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu vesile ile okuldaki güven ikliminin tesisi ve eğitim süreçlerinin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için sene başında hayata geçirdiğimiz "Veli Randevu Sistemi"nin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Meslektaşımıza ve eğitim ailemize geçmiş olsun."





Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir okulumuzda öğretmenimize yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, şiddetin her türlüsüyle mücadelede kararlılığımızı yineliyorum. Bakanlık olarak bu menfur olayla ilgili soruşturmayı başlattığımız gibi adli sürecin de takipçisi olacağız.… — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) May 28, 2024







