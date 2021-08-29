Gündem Kocaelide perona yanaşan yolcu otobüsüyle ekip aracı arasında sıkışan polis memuru yaralandı
KOCAELİ

Kocaeli'de perona yanaşan yolcu otobüsüyle ekip aracı arasında sıkışan polis memuru yaralandı

- Otobüs şoförü, polis merkezine götürüldü

Haber Merkezi AA
Kocaelide perona yanaşan yolcu otobüsüyle ekip aracı arasında sıkışan polis memuru yaralandı
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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde perona yanaşan yolcu otobüsü ile ekip aracı arasında sıkışan polis memuru yaralandı.

Polis memuru O.H, Gebze Terminali'nde perona yanaşan G.D. idaresindeki 68 HZ 321 plakalı şehirler arası otobüs ile ekip otosu arasında sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polise ilk müdahaleyi yaptı.

Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otobüs şoförü ise polis merkezine götürüldü.

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