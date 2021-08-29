Kocaeli'de perona yanaşan yolcu otobüsüyle ekip aracı arasında sıkışan polis memuru yaralandı

Dünya

ABD’de 1 milyon hane karanlıkta

ABD’de hızı saatte 240 km’ye kadar ulaşan Ida Kasırgası, Louisiana eyaletine felaketi yaşattı. New Orleans’ta 1 milyondan fazla hane elektriksiz kaldı. Binlerce kişi Louisiana’yı terk ederken, kalanlardan kasırga bitene kadar dışarıya çıkmamaları istendi. Louisiana’nın ülkede en yüksek korona vaka sayılarının görüldüğü üçüncü eyalet olması endişeleri arttırıyor.