KÖİ ödemeleri yarı yarıya azaldı

Bakan Memişoğlu, KÖİ’nin yalnızca bir finansman ve yapım modeli olduğunu belirterek, “Kamu Özel İşbirliği, sadece bir finansman ve yapım modelidir. Bu model devletin bütçe imkanlarını zorlamadan, büyük ölçekli yatırımları daha kısa sürede hayata geçirmek amacıyla kullanılmaktadır. Şehir hastanelerinin sahibi ve yöneticisi Sağlık Bakanlığıdır. Hastanelerin yönetimi, sevk ve idaresi, tıbbi süreçlerin tamamı Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Özel sektörün katkısı ise yalnızca inşaat, teknolojik altyapı ve bazı destek hizmetleri ile sınırlıdır” dedi.

BÜTÇEYE YÜK OLUŞTURMUYOR

Memişoğlu, şehir hastaneleri kapsamında yapılan ödemelerle ilgili iddiaların çoğunun yanlış veya eksik bilgilerden kaynaklandığını belirterek, KÖİ ödemelerinin kullanım ve hizmet bedeli kalemlerinden oluştuğunu aktardı. Memişoğlu, “Kullanım bedeli, bu hastaneler için yapılan yatırımlar karşılığında ödeniyor. KÖİ ödemelerinin bütçemizdeki payı artmamakta, aksine her yıl azalmakta; 2022’de yüzde 10,5 olan pay, 2025’te yüzde 6,1’e, 2026’da yüzde 5,3’e düşmektedir. İddia edildiği gibi bütçeye yük oluşturmuyor” ifadelerini kullandı.

HEKİMLER DÖNÜYOR

Bakan Memişoğlu, aile hekimliği uygulamalarında akılcı ilaç kullanımının artığını, antibiyotik, ağrı kesici ve mide koruyucu ilaç kullanımının beşte bire gerilediğini vurguladı. Yurt dışına giden hekimlerle ilgili olarak ise 2025’te sadece 412 hekimin yurt dışına gittiğini, geçmiş yıllarda giden 249 hekimin ise geri dönerek sağlık sistemine katıldığını söyledi. 2024’te tıp fakültelerinden 15 bin 382 hekimin mezun olduğunu da aktardı.







