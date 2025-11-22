Sezaryen oranı yüzde 12,3 düştü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2026 yılı bütçesini sunan Memişoğlu, sağlık sisteminin önceliğinin anne ve çocuk sağlığı olduğunu vurguladı. “Anne ölüm oranını 2002’de yüz binde 64’ten 2024’te 11,5’e düşürdük. Bebek ölüm hızını da binde 31,5’ten 8,9’a gerilettik.

Bu, tarihimizin en düşük seviyesidir” diyen Memişoğlu, Normal Doğum Eylem Planı’nın olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti. Memişoğlu, “Bir yıl içinde primer sezaryen oranında 4,1 puan, yani yüzde 12,3’lük düşüş sağladık” dedi. Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde

3 Ekim 2024’te başlatılan planın uzun yıllardır artış eğiliminde olan primer sezaryen oranını tersine çevirdiğini belirterek şunları söyledi: “Bu başarı, ‘Doğal olan normal doğumdur’ ilkemizin sahada karşılık bulduğunun göstergesidir. 3 bin 400 koordinatör ebemiz ve 1524 gebe okulumuzla anne adaylarını doğuma hazırlıyoruz. Annelik Yolculuğu Mobil Sağlık Uygulaması’nı geliştirerek bilgilendirme süreçlerini güçlendirdik.” Memişoğlu, ayrıca "Yıl sonuna kadar 856 yeni ambulansı filomuza katacağız. 2026 sonunda yerli ve milli GÖKBEY helikopter ambulanslarımız görevde olacak” dedi. Bakan ayrıca yeni ilaç fiyatlandırma modeli ve revize edilmiş geri ödeme sisteminin hayata geçirileceğini duyurdu.