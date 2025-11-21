İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden kritik hamle: Akşam poliklinikleri hastane yoğunluğunu azalttı





Uygulama kapsamında İstanbul'da eylülde 35 kurumda, 119 klinikte toplam 186 bin mesai dışı poliklinik hizmeti verildi. Ekimde ise mesai dışı kapasite genişletilerek 46 kurumda 400 klinikte 200 bin muayene planlandı. Ancak bu kapasitenin iki katına çıkılarak 400 bin muayene gerçekleşti.





Akşam poliklinik uygulaması yalnızca muayeneyle sınırlı kalmadı. Ekimde kentte 70 bin 641 ameliyat ile 406 endoskopi–kolonoskopi işlemi de mesai dışı uygulama kapsamında yapıldı.