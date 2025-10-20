Yeni Şafak
Kokuyu aldılar: Güney Kıbrıs'tan KKTC'nin yeni cumhurbaşkanına sürpriz teklif

Lokman Özdemir
09:3920/10/2025, Pazartesi
G: 20/10/2025, Pazartesi
Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Tufan Erhürman’ı kutladı. Kıbrıs meselesine dair açıklamalarda bulunan Hristodulidis, 'federasyon' temelli Crans-Montana sürecine atıfta bulunarak, "Görüşmelerin yeniden başlaması için katkıda bulunmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı seçimini CTP Genel Başkanı
Tufan Erhürman
'ın kazandığını duyurdu.


Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri
Nikos Hristodulidis
, seçime ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda Erhürman'ı tebrik ettiğini belirterek, en kısa sürede görüşmeyi beklediğini belirtti.


'Crans montana' teklifi


Hristodulidis, açıklamasında şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'in açıkladığı taahhüt çerçevesinde, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik esaslı müzakerelerin Crans Montana'da kesintiye uğradığı noktadan itibaren yeniden başlatılmasına yönelik çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğumu, güçlü siyasi irademi ve kararlılığımı yineliyorum.
Nikos Hristodulidis

Bu doğrultuda, Genel Sekreter tarafından duyurulan önümüzdeki gayrı resmi genişletilmiş toplantı, sürecin yeniden başlatılması için önemli bir fırsat teşkil etmektedir.
Kıbrıs sorununun çözümü Birleşmiş Milletler kararları, Güvenlik Konseyi kararları ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin üyesi olduğu ve olmaya devam edeceği Avrupa Birliği'nin ilke ve değerleri temelinde olmalıdır."

'Federasyon' temelli müzakerelerdi


Crans-Montana süreci, 2017 yılında İsviçre’de Birleşmiş Milletler gözetiminde düzenlenen ve Kıbrıs sorununa kalıcı çözüm bulmayı amaçlayan son kapsamlı müzakere süreciydi. Taraflar; adanın siyasi eşitliği, güvenlik düzenlemeleri ve garantörlük sistemi gibi kritik başlıklarda yoğun görüşmeler yürütmüştü.
Ancak Türkiye, Yunanistan, Birleşik Krallık, KKTC ve GKRY’nin katıldığı bu zirve, anlaşmazlıkların giderilememesi nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

Crans Montana'daki barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Türkiye ve KKTC,
"iki devletli çözüm"
dışında bir seçeneği kabul etmeyeceklerini belirtmişti. Crans Montana'daki görüşmeler,
"federasyon"
temelli müzakerelerdi.



