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Gündem

Komandolardan depremzedelere şefkat eli

Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 depremle yıkıma uğrayan Adıyaman’da yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremin hemen ardından bölgeye sevk edilen 10. Dağ Komando Tugayı askerleri gece gündüz faaliyetlerini sürdürüyor.

Şahin Şen
Şahin Şen
12:59 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
10. Dağ Komando Tugayı

10. Dağ Komando Tugayı

Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 depremle yıkıma uğrayan Adıyaman’da köylere gıda ve barınma malzemeleri götüren komando tugayı askerleri vatandaşlarla ilgilenip yaraları sarmaya devam ediyor.

Engelli olan 14 yaşındaki Mehmet ve 18 yaşındaki Zeynep ile buluşan komandolar hazırladıkları malzemeleri Mehmet ve Zeynep’e verdi. Komando kamuflajı giyen Zeynep ve Mehmet askerlerle birlikte selam verdi.


'Mavi Bereliler' afetzede çocukları ziyaret etti
'Mavi Bereliler' afetzede çocukları ziyaret etti

Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 'Mavi bereli' komandolar, depremde görev aldıkları Malatya'da günlerce enkazda arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Beton yığınlarının arasından birçok kişiyi sağ kurtaran komandolar, çadır kentleri ziyaret edip, yanlarında götürdükleri kıyafet, oyuncak ve kırtasiye malzemeleriyle çocukları sevindirdi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremden hemen sonra Van Valiliği tarafından görevlendirilen ve aralarında güvenlik korucularının da bulunduğu bin 500 kişilik timle Malatya'ya çıkarma yapan Van İl Jandarma Komutanlığı?nda görevli 'Mavi bereliler', kurtarma çalışması başlattı. Can pazarının yaşandığı bölgede komandolar, diğer ekiplerle birlikte çok sayıda kişiyi enkazdan sağ çıkardı. Enkazdaki çalışmaları kısmen biten komandolar, depremzedeleri yerleştikleri çadır kentlerde ziyaret etti. Büyüklerle sohbet edip, onlara moral veren komandolar, depremin en çok vurduğu çocuklara ise yanlarında getirdikleri mont, kaban, ayakkabı, oyuncak ve kırtasiye malzemelerini hediye etti. Çadır kentteki çocuklar, komandoların boyunlarına sarılıp, teşekkür etti.


#KAhramanmaraş
#pazarcık
#komando
22 dakika önce
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Komandolardan depremzedelere şefkat eli
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