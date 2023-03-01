10. Dağ Komando Tugayı
Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 depremle yıkıma uğrayan Adıyaman’da köylere gıda ve barınma malzemeleri götüren komando tugayı askerleri vatandaşlarla ilgilenip yaraları sarmaya devam ediyor.
Engelli olan 14 yaşındaki Mehmet ve 18 yaşındaki Zeynep ile buluşan komandolar hazırladıkları malzemeleri Mehmet ve Zeynep’e verdi. Komando kamuflajı giyen Zeynep ve Mehmet askerlerle birlikte selam verdi.
#KAhramanmaraş
#pazarcık
#komando
22 dakika önce
Komandolardan depremzedelere şefkat eli
Cumhurbaşkanı Erdoğan kentsel dönüşüm sürecini anlatan video izletti
Hatay'da kuş cennetindeki yolun 2 kilometresi depremde yarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Helallik istemek bizim zafiyetimiz değil milletimizle aramızdaki samimiyetin göstergesidir
Erbakan'a ABD'den gönderilen şifreli mektup: Etkisini arttırırsa bizim için tehlikeli olur
Meksikalı ekibin tercümanı Cumhuriyet'in 'Başımıza silah dayadılar' haberini yalanladı