Komedyen Dilmaç uyuşturucu ticaretinde suçüstü yakalandı: Savcı15 yıl hapsini istedi

30 Ocak akşamı İstanbul Kadıköy'de gerçekleştirilen bir denetim sırasında, dini değerleri aşağılayarak malzeme yapan komedyen Selin Dilmaç 'ın üzerinde satışa hazır uyuşturucu bulundurulduğu tespit edildi.





Sivil polisler, Dilmaç'ın Azerbaycan uyruklu Ruslan A. isimli kişiye uyuşturucu sattığını fark ettikten sonra, şüpheliyi üst aramasına aldı. Yapılan aramada ve Dilmaç'ın evinde, toplamda 759.32 gram uyuşturucu madde ve 192 adet satışa hazır paket bulundu.





Whatsapp üzerinden uyuşturucu siparişi





Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olay günü Dilmaç’ın üzerinde 7 parça uyuşturucu madde bulunduğunu ve bu maddelerin 'Whatsapp Business' uygulaması aracılığıyla sipariş verildiğini açıkladı.





Teslimat yaptığı olay günü





İddianamede, Dilmaç'ın ifadesine de yer verildi. Şüpheli, uyuşturucu madde kullandığını kabul ederken, yasaklı maddeleri "UK" ismini verdiği ve İngiltere telefon kodu kullanan bir kişiden aldığını söyledi. Satış yapmadığını savunan Dilmaç, ancak UK'nin isteği üzerine bin 500 TL karşılığında teslimat yaptığını ifade etti.





Suçtan kurtulmak için yanlış savunma yaptı





Sabah'ta yer alan habere göre; savcılık, Dilmaç'ın evinde çok sayıda ve çeşit çeşit uyuşturucu madde bulunduğunu belirterek, şüphelinin UK adlı kişiden bahsetmesinin suçtan kurtulmaya yönelik bir savunma olduğunu vurguladı. UK isimli şahsın tespit edilemediğini belirten savcılık, Dilmaç’ın yalnızca suçunu örtbas etmeye çalıştığını ifade etti. Olay günü yasaklı maddeyi sattığı ve ikametinde bulundurduğu maddeleri başka kişilere satmak için depoladığı kaydedildi.





Savcılık, Dilmaç'ın "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 15 yıl veya daha fazla hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.











