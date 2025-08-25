Komisyonun bu hafta ilk konuğu hukukçular: Meclis Başkanları deneyimlerini aktaracak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çarşamba günü saat 14.00'da yapılacak 6'ıncı toplantısında Türkiye Barolar Birliği ve hukukçuları dinleyecek. Komisyon çarşamba günü Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, İstanbul İkinci Barosu Başkanı Yasin Şamlı, Ankara İkinci Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdullah Gülgeç, Bingöl Barosu Başkanı Yusuf Ketenalp, Hatay Barosu Başkanı Hatay Tut, Malatya Barosu Başkanı Onur Demez, Mardin Barosu Başkanı Ahmet Duyan, Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz ve Sivas Barosu Başkanı Fatih Sevim dinleyecek.

Daha önce 27 Ağustos'ta yapılacağı duyurulan Meclis Başkanlarıyla buluşma ise 28 Ağustos'a kaydırıldı. Komisyon Perşembe günü yapılacak 7'inci toplantısında önceki dönem Meclis Başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop'u dinleyecek. Eski başkanlar, geçmiş dönemlerde, terör sorununun çözümü ve PKK terörünün bitirilmesi için atılan adımların yanı sıra kendi tecrübelerini de komisyon üyeleri ile paylaşacak.