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Gündem Komşusunu döven Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkıyor
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Komşusunu döven Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkıyor

Şarkıcı Halil Sezai, komşusunu darp ettiği için tutuklanmış ve hakkında 5 ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Sezai, yarın hakim karşısına çıkıyor.

Haber Merkezi İHA
Komşusunu döven Halil Sezai, yarın hakim karşısında olacak.
Komşusunu döven Halil Sezai, yarın hakim karşısında olacak.

Tuzla’da 15 Eylül 2020 tarihinde tartıştığı 68 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darp eden şarkıcı Halil Sezai, 18 Eylül’de çıkarıldığı mahkemece “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanmıştı.

Halil Sezai'nin avukatı ortaya çıkan yeni görüntülerle tahliye istedi
OYNAT 00:59
Halil Sezai'nin avukatı ortaya çıkan yeni görüntülerle tahliye istedi
İstanbul Tuzla'da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Halil Sezai'ye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Sezai'nin avukatları tarafından mahkemeye sunulan görüntülerde Hüseyin Meriç'in elinde baltayla Sezai'nin evine gelerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia edildi.

5 ayrı suçtan 13 yıla kadar hapis istendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sezai hakkında, “alenen hakaret”, “silahla kasten yaralama”, “silahla tehdit”, “mala zarar verme” ve “konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Halil Sezai yarın Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Halil Sezai'nin darp ettiği 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in oğlu: Babamın videodaki çığlıklarıyla uyanıyorum
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Halil Sezai'nin darp ettiği 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in oğlu: Babamın videodaki çığlıklarıyla uyanıyorum
Geçtiğimiz günlerde Halil Sezai ve 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in aralarında geçen darp olayının ardından Meriç'in oğlu Mesih Meriç basın açıklaması yaptı. Yaşlı adamın oğlu Mesih Meriç, ''Uyuyamıyorum, babamın çığlıklarıyla uyanıyorum. Adalet yerini bulacak buna inanıyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Yaşlı adamı 'Ezan mı okuyorsun lan sen' diyerek yumruklayan Halil Sezai adliyeye getirildiği sırada ezan okunuyordu
OYNAT 00:59
Yaşlı adamı 'Ezan mı okuyorsun lan sen' diyerek yumruklayan Halil Sezai adliyeye getirildiği sırada ezan okunuyordu
İstanbul'un Tuzla ilçesinde 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'e dakikalarca şiddet uygulayan şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai Paracıkoğlu, ifade vermek üzere Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Bu sırada öğlen ezanının okunması dikkatlerden kaçmadı. Polis eşliğinde adliyeye getirilen şarkıcının sağ elinin sargılı olduğu görüldü.

Yaşlı adamı döven Halil Sezai'nin avukatından yeni açıklama: Görüntülerle oynadılar, olay öyle değil
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Yaşlı adamı döven Halil Sezai'nin avukatından yeni açıklama: Görüntülerle oynadılar, olay öyle değil

Komşusunu döven Halil Sezai için istenen ceza belli oldu
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Komşusunu döven Halil Sezai için istenen ceza belli oldu

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