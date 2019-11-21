Komşuyu korku sardı

MAVİ VATAN HARİTASI RAHATSIZ ETTİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Doğu Akdeniz’deki hukuksuz petrol arama girişimlerini gambot diplomasisiyle engellediği bir süreçte, Libya’da masaya çıkardığı Mavi Vatan haritası, Yunanistan’da büyük korku oluşturdu. Mavi Vatan haritasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreninde arkasında yer alması rahatsızlığı katladı. Yunanistan’ın en çok okunan gazetelerinden Ta Nea ve Ethnos’ta yer alan haberlerde, Yunan toplumunun haritadan rahatsız olduğu ifade edildi.

DOĞU AKDENİZ’DE MEB İLANI ENDİŞESİ

Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan edilmesi konusu da Yunanistan’da endişe duyulan bir diğer konu. Türkiye’nin yürüttüğü faaliyetler Yunan basınında “Kıbrıs MEB’inin ihlali” olarak sunulurken, Türkiye’nin Doğu Akdeniz MEB’inin yarısından fazlasını talep ettiğini savunan analizler yer aldı. Türkiye’nin Akdeniz’de en uzun kıyısı bulunan bir anakara ülkesi olarak MEB ilan etmesi, uluslararası hukukta Yunanistan ve Doğu Akdeniz’de Rum Kesimi çevresinde Türkiye’nin haklarını gasp etme amaçlı kurulan şer ittifakını hayli zor duruma düşürecek.

LİBYA ANLAŞMASI BÜYÜK YENİLGİ

Yunanistan’ın en büyük korkusu, Türkiye ile Libya’nın deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması imzalaması. Haberlerde Türkiye ile Libya’nın deniz sınır hattı çizmelerinin, Yunanistan’ın Girit üzerinden Doğu Akdeniz yolunu keseceği endişesi ağırlık kazandı. Yunan istihbaratı eski üyesi Savas Kalenderidis, “Yunanistan’ın bir an önce Libya üzerinde etki kurması, Trablus hükümeti Türklerle münhasır ekonomik bölge anlaşması yaparsa bunun büyük bir yenilgi olacağı, Dışişlerinin bunu engellemek için uluslararası arenada hızlı davranması gerektiği” yorumu yaptı.

REKLAM

ULUSLARARASI AKDENİZ KALKANI

2006’da başlatılan Akdeniz Kalkanı Harekatı’nın uluslararası boyuta taşınması Yunanistan’da büyük endişe oluşturdu. Military adlı internet sitesinde “Türkiye, Yunanistan’ın İsrail, Kıbrıs ve Mısır’la kurduğu eksene karşı diğer ülkelerle işbirliği yapıyor. Tabii ki burada da Pakistan’dan daha uygun bir seçenek olamaz. Pakistan Doğu Akdeniz’de Türkiye ile hareket edecek ve Akdeniz Kalkanı uluslararası hale gelecek” ifadeleri kullanıldı. Pronews adlı sitede ise “Bu Pakistan’ın Türkiye’nin Yunan münhasır ekonomik bölgesi ve kıta sahanlığına yönelik ihlalkar tavrını desteklediğini gösteren bir başka hareket” denildi. Harekatın dost ve kardeş ülkelerle desteklenip KKTC’nin tanınırlığının arttırılması da Yunanistan ve Rum Kesimi için endişe kaynağı.

UÇAK GEMİSİNİN ADI BİLE KORKUTTU

Türkiye’nin milli uçak gemisi TCG Anadolu’nun inşaasına ilişkin çalışmalarda katedilen ilerleme Yunanistan’ı en çok korkutan konuların başında yer alıyor. Son olarak Türkiye ile ABD arasında F-35 sorununun çözümüne ilişkin atılan adımlar, Yunan basınında kaygı uyandıran haberlere konu oldu. Yunanistan’ın Pronews haber sitesinde, “ABD F-35’leri Türkiye’ye verirse TCG Anadolu üzerinde konuşlanacak bu uçakların çok tehlikeli olacağı, Ege’nin her yerinde Türklerin büyük bir güç odağı oluşturacağı” yazıldı.

MİLLİ SAVUNMA SANAYİİ HAMLESİ

Yunan basınında sıkça tartışılan bir diğer konu ise “Türkiye’nin başlattığı milli savunma sanayii hamlesi ile TSK’nın bölgede güç üstünlüğü elde etmesi”. Türkiye’nin araştırma ve sondaj faaliyetlerini engellemek üzere görevlendirilen Yunan fırkateyninin lojistik destek sağlanamadığı için geri dönmesi ve Türkiye karşısında Yunan hükümetinin savunmaya yatırım yapmaması uzun süre eleştirildi. Türkiye’nin Mavi Vatan’da artan tatbikat ve harekat temposuna yönelik Nationalpride’de “Meko sınıfı fırkateynlerin modernizasyona yönelik kararda son aşamaya gelindiği, Türklerin artan harekat temposunun bunda etkili olduğu” bilgisi paylaşıldı.