Kongreler ring alanına döndü

CHP’nin 39. Olağan Kongreleri gerilimli seyrediyor. Birçok il ve ilçe kongresi kavgayla sonuçlanıyor. İki adayın yarıştığı Hatay Samandağ’da Yusuf Ziya Kuzu’nun Kemal Kılıçdaroğlu dönemine yüklenmesi fiziksel müdahaleye dönüştü, tarafları jandarma ayırdı. Bir başka gerilim kayyum krizinin sürdüğü İstanbul’da yaşandı. Esenyurt İlçe Kongresinde konuşan bir delege Gürsel Tekin’e değil Özgür Çelik’e karşı gelindiğini savunması üzerine çıkan kavgayı polisler ayırdı. Kocaeli Başiskele Kongresinde de benzer manzaralar vardı. Mevcut ilçe başkanı Uğur Falay ile Anıl Acurman'ın yarıştığı kongrede, konuşmalar sırasında gerginlik yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü.





TANSİYON YÜKSEK

İl kongreleri de gerilimli... İlk kavga CHP Malatya Olağan İl Kongresinde yaşandı. Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer’in il teşkilatını eleştirmesi üzerine salonda gerginlik yaşandı. Salondan dışarı taşan kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Kahramanmaraş'ta da tartışmalar, kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis ve kongredekilerin müdahalesiyle kavga sona erdi.





KAVGA, ARBEDE, OLAY!

Kavgalar dün de sürdü: * Ali Özdemir'in güven tazelediği Bilecik kongresinde belediye başkanı Melek Mızrak Subaşı ile Ali Özdemir atıştı, ortam bir anda gerildi. * Mavi ve beyaz listenin yarıştığı Zonguldak kongresinde ise iki delege arasında kavga çıktı. Arbedede 2 partili de aldığı darbelerle yaralandı; birinin burnu kırılırken, diğerinin dudağı patladı. Kongrede verilen aranın ardından oylamaya geçildi. * Karabük kongresinde ise Vedat Yaşar yeniden seçilirken sonuçların açıklanmasıyla kısa süreli arbede yaşandı. Polis ekipleri ve partililerin müdahalesiyle arbede sona erdi. * Afyonkarahisar'da da başkanlığa seçilen Hasan Karadeniz'in konuşması sırasında bazı delegelerin tepki göstermesi üzerine gerginlik ve arbede yaşandı.





Basın mensubuna saldırı

CHP Kocaeli İl Başkanlığı’nın 39. Olağan Kongresi’nde de benzer sahneler yaşandı. Kongrenin yapıldığı Kocaeli Kongre Merkezi’ne giren il başkan adayı Erdem Arcan’ı görüntülemek isteyen kadın gazeteci, bir partilinin itmesiyle karşılaştı. Olay üzerine gazeteci Erdal Sertel, söz konusu kişiye tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce, Sertel’e saldırı girişiminde bulunuldu ve arbede yaşandı. Gazetecilerin talebiyle, ilgili partili, kongrenin gerçekleştirildiği salondan çıkarıldı. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti saldırıyı kınadı.



