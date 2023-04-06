Konteyner kentte okular hazır: İçinde anaokulu ilk ve ortaokul bulunuyor

483 yaşam konteyneri bulunan konteyner kette bin 983 depremzede kalıyor. Çalışmalara destek veren Hasan Kalyoncu Üniversitesi akademik kadrosu, öğrencileri ve personelleri depremzedeler için psiko sosyal, sağlık, gastronomi ve daha birçok çalışmaya öncülük ediyor. “Mutluluk Çadırı” Programı, “Üreterek İyileşiyorum (Kooperatifçilik) Programı” ve YKS ve LGS sınavlarına hazırlanan gençler için “Eğitimi Destekleme Kursları” ile ailelere, çocuklara ve gençlere çeşitli eğitimler veriliyor.

Kendisinin de bir depremzede olduğunu ifade eden Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Türkay Dereli, "Depremin ilk gününden itibaren depremzedeleri üniversitemizde misafir ettik. Şimdi de onlara burada destek oluyoruz. Akademik ve idari olmak üzere her personelimizle, olması gerektiği gibi canla başla çalıştık. Üniversitemizden de 15 öğrencimizi kaybettik. Bu bizim için çok üzücüydü, taziye ziyaretine gittiğimizde bile ne yapacağımızı bilemedik" diye konuştu.

10 günde tamamlandı

Konteyner kentte ihtiyaca kolayca ulaşılması için de her şey düşünülmüş. Saatte bin ekmek üreten fırın, hamam da bunlardan biri. Kurulan güneş panelleri sayesinde de konteynerken kendi elektriğini üretiyor.

Konteyner kentin yapımında Proje Müdürlüğü yapan Ecdat Aykılıç, "Konteyner kenti 10 günde tamamladık. Hemen bitirmek için ne gerekiyorsa burası için seferber ettik. Bu süreçte satın alma şansımız olmadığı için şantiyelerimizdeki konteynerleri buraya getirip yeniledik. Konteyner kent ilçedeki barınmanın büyük bir ihtiyacını karşıladı" dedi.



