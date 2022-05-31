Gündem Kontrol noktasında kaçarken polisi yaralamıştı Serbest bırakıldıktan sonra muhtar adayı oldu
KOCAELİ

Kontrol noktasında kaçarken polisi yaralamıştı: Serbest bırakıldıktan sonra muhtar adayı oldu

Kocaeli'nde CHP Gençlik Kolları’nda ilçe başkan yardımcılığı ve il başkan vekilliği görevini yürütmüş Bülent Sadıkoğlu, sekiz ay önce otomobiliyle polis memurunu sürükleyip yaralamıştı. Yaşanan olayın ardından tutuklanan Sadıkoğlu serbest kaldıktan sonra İzmit ilçesindeki Erenler Mahallesi’ne muhtar adayı oldu.

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Haber Merkezi İHA
Kontrol noktasında kaçarken polisi yaralamıştı: Serbest bırakıldıktan sonra muhtar adayı oldu
Olay anı
Kontrol noktasında kaçarken polisi yaralamıştı: Serbest bırakıldıktan sonra muhtar adayı oldu
IHA
Bülent Sadıkoğlu


Bülent Sadıkoğlu, bundan 8 ay önce 06 CHP 50 plakalı otomobiliyle polisin kontrol noktasında durmuştu. Kendisinden ehliyet ve ruhsat gösterilmesi istendiği esnada gaza basan Sadıkoğlu, aracı durdurmak için kapıya tutunan polis memurunu da sürüklemiş ve yaralanmasına sebep olarak kaçmıştı.

Denetimden kaçıp trafik polisini ölüme sürüklemişti: Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu gözaltında
GÜNDEM
Denetimden kaçıp trafik polisini ölüme sürüklemişti: Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu gözaltında

Ardından yapılan incelemelerde eski CHP Gençlik Kolları’nda ilçe başkan yardımcılığı ve il başkan vekilliği gibi görevlerde bulunduğu görülmüştü. Kısa süre sonra yakalanan Bülent Sadıkoğlu, 3 ay cezaevinde yatıp Mart ayında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sadıkoğlu serbest kaldıktan sonra İzmit ilçesindeki Erenler Mahallesi’ne muhtar adayı oldu.

Kontrol noktasından kaçmak isteyen sürücü trafik polisini sürükleyerek yaraladı
OYNAT 00:40
Kontrol noktasından kaçmak isteyen sürücü trafik polisini sürükleyerek yaraladı
Kocaeli İzmit'te trafik kontrolünden kaçmaya çalışan 06 CHP 50 plakalı otomobili durdurmak isteyen trafik polisi, araçla birlikte sürüklenerek düşmesi sonucu yaralandı. Olay anı ise kent güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ömer Türkçakal bulvarında ehliyet ve ruhsat kontrolü yapmak isteyen trafik polislerinin belgelerini istediği sürücü aniden gaza basarak kontrol noktasından kaçmaya başladı. Otomobili durdurmak için aracın kapısına tutunan trafik polisi ise bir süre araçla birlikte sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı.
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