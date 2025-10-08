Yeni Şafak
Kontrolden çıkan araç polis radar aracına çarptı: Can kaybı var

00:238/10/2025, Çarşamba
Yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (Foto: Arşiv)
Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda bekleyen yayaya çarptı. Çarpma sonucu savrulan araç, park halindeki polis radar aracına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada yaya hayatını kaybetti, bir polis memuru da yaralandı.

Ankara’nın Sincan ilçesi Ayaş yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 polis memuru da yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Sincan Ayaş yolu üzerinde meydana geldi. Ayaş yolu üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bekleyen yaya Erdal Y’e çarptı. Çarpma sonucu savrulan araç, park halindeki polis radar aracına çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaya Erdal Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı trafik polisi sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



